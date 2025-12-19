18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Sergen Yalçın'ın elinde kimse kalmadı

Çözüm arayan Sergen Yalçın oyuncularına 'Hazır olun' emri verdi. Demir Ege, Salih, Kartal Kayra ve Devrim Şahin'e forma yolu açıldı. Rashica sağa geçtiği için Cerny de 10 numarada oynayacak.

19 Aralık 2025 08:17
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Rafa Silva krizinin ardından Jota ve Cengiz'in sakatlığına El Bilal ve Ndidi'nin de Afrika Kupası'na gitmesi eklenince Beşiktaş, kadro kurmakta iyice sıkıntı yaşamaya başladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın özellikle orta saha için çözüm arayışına girdi. Maç eksiği olmasına karşın Demir Ege ve Salih'ten birinin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal Kayra da orta sahada adaylardan biri konumunda.

SOLDA SIKINTI BÜYÜK


Sergen Yalçın, bu sıkıntılı süreçte oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları için bütün futbolcularına 'Hazır olun' emri verir-ken, sol kanat için alternatifsizlik başını ağrıtıyor.

Solda bu aşamada Devrim Şahin tek aday durumunda. Sağda Rashica görev alacağı için Cerny 10 numaraya çekiliyor.

Ancak maçın gidişatına göre Cerny ile Rashica yer değiştirerek oynayacak. 

1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
