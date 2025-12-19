19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Beşiktaş'ta Zuriko Davitashvili sesleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Zuriko Davitashvili'nin Kartal'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

19 Aralık 2025 09:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Kanatlardan bu sezon verim alamayan Beşiktaş, ocakta bu bölgeye mutlaka ekleme yapacak.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'nin siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Gürcü sol kanadın transferini bitirmek istediği aktarıldı.

ADALI FEDAKARLIK YAPACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 24 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için Başkan Serdal Adalı'nın fedakarlık yapacağı ifade edildi.

15 MAÇTA 9 GOLLÜK ETKİ

Bu sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 15 maçta forma giyen Davitashvili, 8 gol ve 1 asistlik performansıyla 9 gole katkı sağladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
