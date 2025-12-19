19 Aralık
Pacers'ın takas radarında Kessler ve Gafford yer alıyor

Indiana Pacers, pivot rotasyonunu güçlendirmek için aktif şekilde takas piyasasını araştırıyor ve Walker Kessler ile Daniel Gafford isimleri öne çıkıyor.

Pacers'ın takas radarında Kessler ve Gafford yer alıyor
Indiana Pacers, pivot rotasyonunu güçlendirmek için aktif şekilde takas piyasasını araştırıyor ve Walker Kessler ile Daniel Gafford isimleri öne çıkıyor.

Marc Stein'in The Stein Line'da aktardığına göre Pacers, Tyrese Haliburton'ın dönüşü doğrultusunda kadro planlamasını yaparken uzun rotasyonuna yatırım yapmayı öncelik olarak görüyor.

Lig genelinde Indiana'nın ön plana çıkan iki hedefi bulunuyor.


Walker Kessler, Utah Jazz'ın takas görüşmelerine direnmesine rağmen Pacers'ın ilgisini çekmiş durumda. Jazz, tüm sezon boyunca gelen teklifleri geri çevirdi ve genç pivotu kadroda tutma konusunda kararlı bir tutum sergiledi.

Omuz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırmış olmasına rağmen Utah, Kessler'i geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor.

Kessler, bu yaz kısıtlı serbest oyuncu olacak. Utah cephesi, tahmini maaş boşluğunu kullanarak oyuncuyu yeniden kadroda tutmak istediğini net şekilde ortaya koydu. 20 Ekim'deki uzatma süresi öncesinde yapılan kontrat görüşmeleri ise taraflar arasındaki ciddi fark nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Pacers'ın ilgilendiği bir diğer isim ise Dallas Mavericks pivotu Daniel Gafford. Indiana, pota koruması ve pota altı bitiriciliği konusunda güvenilir bir uzun arayışı kapsamında her iki dosya üzerinde de son haftalarda temaslarını sürdürdü.

Uzun rotasyonuna yönelik bu hamle arayışları, Haliburton etrafında şekillenen uzun vadeli yapılanmanın bir parçası olarak görülüyor. Haliburton'ın aşil sakatlığından gelecek sezon dönmesi beklenirken, kaliteli bir pivot eklenmesi Pacers'ın öncelikleri arasında yer alıyor.

