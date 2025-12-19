Real Madrid'de ilginç tesadüf: Yolun sonu mu?

İspanya La Liga'da Real Madrid, cumartesi günü sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.Sevilla, Bernabeu deplasmanında 17 yıldır galip gelebiliyor. Endülüs temsilcisi, Bernabeu'da son kazandığında Real Madrid, dönemin teknik direktörü Bernd Schuster ile yollarını ayırmıştı.Real Madrid'de koltuğu sallanan ve son haflarda ayrılık haberleri gündeme gelen Xabi Alonso, Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İspanyol teknik adam, Sevilla'nın söz konusu 17 yıllık süreci ve Schuster'in görevden ayrılmasıyla ilgili gelen hatırlatmanın ardından,yanıtını verdi.Real Madrid ile Sevilla arasında cumartesi günü oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak.