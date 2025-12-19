19 Aralık
Real Madrid'de ilginç tesadüf: Yolun sonu mu?

Real Madrid, ligde sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İspanyol devi, ligde Sevilla'ya sahasında son yenildiğinde teknik direktör Bernd Schuster ile yollar ayrılmıştı. Real Madrid'de Xabi Alonso'nun da koltuğu sallanıyor!

calendar 19 Aralık 2025 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'da Real Madrid, cumartesi günü sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Sevilla, Bernabeu deplasmanında 17 yıldır galip gelebiliyor. Endülüs temsilcisi, Bernabeu'da son kazandığında Real Madrid, dönemin teknik direktörü Bernd Schuster ile yollarını ayırmıştı.

Real Madrid'de koltuğu sallanan ve son haflarda ayrılık haberleri gündeme gelen Xabi Alonso, Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ALONSO'DAN AÇIKLAMA


İspanyol teknik adam, Sevilla'nın söz konusu 17 yıllık süreci ve Schuster'in görevden ayrılmasıyla ilgili gelen hatırlatmanın ardından, "Bunları düşünmüyorum, sadece maçı kazanmayı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Real Madrid ile Sevilla arasında cumartesi günü oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak.

