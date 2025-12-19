18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Fenerbahçe'den Hollanda'da iki büyük zirve

Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek, PSV'li Joey Veerman'ın menajeriyle görüştü. Sarı-lacivertliler, Kenneth Taylor'ın menajeri ve kulübü Ajax'a da transfer şartlarını sordu.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, ara transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor!

Sarı-lacivertliler, Hollanda'nın en parlak orta saha yıldızlarını Kadıköy'e getirmek için tam anlamıyla çıkarma yaptı.

Kanarya'nın listesinde, Eredivisie'den iki dev isim var: PSV'nin pas ustası Joey Veerman ve Ajax'in genç dinamosu Kenneth Taylor!


Joey Veerman'ın menajeriyle kritik görüşme tamamlandı! Anlaşma için zemin aranıyor.

24 MİLYONA SERBEST

Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Ertan Torunoğullan ve Futbol Direktörü Devin Özek, Hollandalı yıldıza cazip yıllık ücret teklifi sundu. Veerman "Evet" derse bomba patlayacak. F.Bahçe, ocakta aktif olacak 24 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi bitirecek!

PSV de bu bedel karşılığında kapıyı araladı. Şimdi gözler Veerman'ın karar vermesinde Yönetim nefesini tuttu bekliyor.

TAYLOR KAPISI ARALIK

Ajax'ın 23 yaşındaki yıldızı Kenneth Taylor için de temaslar alev aldı. Yönetim hem menajerle hem Hollanda ekibiyle görüşerek şartları masaya yatırdı.

Ajax, 2027'ye kadar sözleşmeli oyuncusunu takımda tutmak istiyor, yeni sözleşme bile önerdi. Ama Taylor ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübün beklentisi 25 milyon Euro bonservis bedeli.

Fenerbahçe bu kapıyı zorlamaya devam ediyor! 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
