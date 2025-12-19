18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Fenerbahçe'de Tedesco ne derse o

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, "Takımda iyi bir ahenk yakaladık. Fazla transfere gerek yok" dedi ancak gideceklerin yerinin dolmasını da istedi.

19 Aralık 2025 07:55
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Tedesco ne derse o






Fenerbahçe'de ara transfer operasyonu başladı.

Teknik patron Domenico Tedesco verdiği ön raporda takımda düşünmediği isimleri ve takviye istediği bölgeleri bildirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Takımda çok iyi bir uyum yakaladık. İyi bir grubumuz var. Fazla transfer yapmak bunu zedeleyebilir ama eksiklerimizi de gidermeliyiz" görüşünü bildirdi.

Tedesco, yönetici Ertan Torunoğulları ile yurt dışı çıkarmasında görüşülecek isimleri ve mevkilerini de belirledi. Orta saha, santrfor ve stoper olmak üzere 6-7 ismin belirlendiği öğrenildi.

YÜKSEK BONSERVİSTEN KAÇILMAYACAK


Listenin başında orta sahalar Kenneth Taylor ve Joey Veerman var. Bu iki isimden birinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Becao ve Szymanski'nin satılmasıyla bütçe artabilir.

Tedesco'nun performansından memnun olan Fenerbahçe yönetiminin maliyetten kaçmayacağı, doğru şartların oluşması halinde yüksek bonservis bedelleri vermeye hazır olduğu öğrenildi.

GELECEK HAFTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER

Torunoğulları'nın gelecek hafta bazı futbolcularla yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Sörloth dışında önemli bir golcünün daha listede olduğu konuşuluyor. 

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
