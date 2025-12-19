Fenerbahçe'de Tedesco ne derse o

Fenerbahçe'de ara transfer operasyonu başladı.
Teknik patron Domenico Tedesco verdiği ön raporda takımda düşünmediği isimleri ve takviye istediği bölgeleri bildirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Takımda çok iyi bir uyum yakaladık. İyi bir grubumuz var. Fazla transfer yapmak bunu zedeleyebilir ama eksiklerimizi de gidermeliyiz" görüşünü bildirdi.
Tedesco, yönetici Ertan Torunoğulları ile yurt dışı çıkarmasında görüşülecek isimleri ve mevkilerini de belirledi. Orta saha, santrfor ve stoper olmak üzere 6-7 ismin belirlendiği öğrenildi.
YÜKSEK BONSERVİSTEN KAÇILMAYACAK
Listenin başında orta sahalar Kenneth Taylor ve Joey Veerman var. Bu iki isimden birinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Becao ve Szymanski'nin satılmasıyla bütçe artabilir.
Tedesco'nun performansından memnun olan Fenerbahçe yönetiminin maliyetten kaçmayacağı, doğru şartların oluşması halinde yüksek bonservis bedelleri vermeye hazır olduğu öğrenildi.
GELECEK HAFTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER
Torunoğulları'nın gelecek hafta bazı futbolcularla yüz yüze görüşeceği bildirildi.
Sörloth dışında önemli bir golcünün daha listede olduğu konuşuluyor.
