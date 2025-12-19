Okan Kocuk: 'Daha güzel günler bizi bekliyor'

Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, Mainz maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Okan Kocuk, maçın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.



İyi bir Avrupa serüvenine başladıklarını belirten Kocuk, "İyi başladığımız bir Avrupa macerası vardı. Zaman zaman iyi dönemler, zaman zaman kötü dönemler oldu. Kaybetmek istemiyorduk ama kaybettik, üzgünüz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Playofflarda daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.



