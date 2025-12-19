Sergen Yalçın'dan Gökhan Sazdağı'na uyarı

Sezon başında transfer edilen Gökhan Sazdağı son dönemde yaptığı bireysel hatalarla Beşiktaş'ın puan kaybetmesine sebebiyet verdi.
Gaziantep FK maçında ilk golün yenmesine neden olan 31 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor sınavında ise Muçi'ye adeta asist yaptı.
Sergen Yalçın'ın tecrübeli oyuncuya maçlarda daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
