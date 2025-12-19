19 Aralık
Marco Asensio için Türkiye cennet

İspanya gazetesi Eldebate, Türkiye'nin yeniden yapılanma için harika olduğunu belirterek, "Türkiye, Marco Asensio için cennet. Medya gürültüsünden uzakta, futbolcu önemli hissettiği ve özgüven kazandığı bir ortam buldu" diye yazdı.

Marco Asensio için Türkiye cennet
Eldebate, Türkiye'nin yeniden yapılanma için harika olduğunu belirterek,Fenerbahçe'nin, sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Önemli maçların kritik anlarında sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, forma giydiği 17 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı. Bu istatistikler, dünyada da ses getirdi.

İspanyol basınından Eldebate, yıldız futbolcu hakkında değerlendirmede bulundu. Haberde kısaca şu ifadeler kullanıldı:


"YENİDEN YAPILANMA İÇİN HARİKA"

"Eski Real Madrid forveti Marco Asensio, Türkiye'de kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Bağlam farklı, baskı farklı ve ortam değişti, ancak futbolcu bir kez daha kilit bir oyuncu gibi hissediyor; bu, Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki son yıllarında her zaman başaramadığı bir şeydi. Real Madrid'den ayrılışı, birçok kişinin umduğu gibi görkemli bir veda töreniyle gerçekleşmedi. Hiçbir övgü yoktu, bir döngünün tamamlandığı hissi de yoktu. Türkiye, yeniden yapılanma için harika bir yer olarak ortaya çıktı. Geçen yaz PSG'den geldi, bu yüzden transferi son dakikada gerçekleşti. Sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı."

"DAHA SAKİN VE DENEYİMLİ"

"Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen Asensio, zamanla Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından biri haline geldi. Medya elitinin sürekli gürültüsünden uzakta, futbolcu yeniden önemli hissettiği, özgüven kazandığı ve düzenli olarak forma şansı bulduğu bir ortam buldu. Büyük manşetlere veya aşırı medya ilgisine ihtiyaç duymadan, performansı istikrarlı bir şekilde takdir kazandı. Şimdi gördüğümüz Asensio, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, oyunu daha sakin ve deneyimli bir şekilde anlayan daha olgun bir futbolcu. Türkiye Asensio için cennet. Medya gürültüsünden uzakta, futbolcu önemli hissettiği ve özgüven kazandığı bir ortam buldu" 

