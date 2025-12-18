Haber Tarihi: 18 Aralık 2025 16:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 16:13

Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı yayın bilgileri araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken, B Grubu'nda oynanacak kritik mücadele futbolseverlerin gündemine oturdu. Başkentte oynanacak karşılaşma öncesi "Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda" araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gençlerbirliği ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Kupada yoluna avantajlı başlamak isteyen iki ekip, grup aşamasının ilk haftasında sahaya çıkmaya hazırlanırken, maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta kapsamında oynanacak Gençlerbirliği - Bodrumspor mücadelesi, 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Ankara'da bulunan Eryaman Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

Mücadelenin başlama saati ise 17.30 olarak açıklandı. Grup aşamasında ilk maçına çıkacak olan iki takım da kupaya galibiyetle başlamak isterken teknik direktörlerin kadro tercihleri ve rotasyon planları maç öncesinde merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği ile Bodrumspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.
