Recep Uçar'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son iki maçta 4 puan aldıklarını hatırlattı.Bu maçların geride kaldığını ve Beşiktaş maçına odaklandıklarını dile getiren Uçar,dedi.Uçar, Beşiktaş'ın son dönemde arzu ettiği sonuçları tam anlamıyla alamadıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Takım olarak son maçlarda iyi bir enerji yakaladıklarını dile getiren Uçar,değerlendirmesinde bulundu.Transfer konusunda yönetimle bir görüşme yapacaklarını aktaran Uçar,ifadelerini kullandı.Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ise geçen sezon bir sakatlık yaşadığına değinerek,dedi.Papanikolaou, iç sahada çok fazla maç kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Beşiktaş maçına da değinen Papanikolaou,diye konuştu.