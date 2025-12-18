18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

NBA'den Ime Udoka'ya 25 bin dolar para cezası

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Denver Nuggets'a karşı oynanan ve uzatmada kaybedilen maçın ardından hakem yönetimini kamuoyu önünde eleştirdiği gerekçesiyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA tarafından yapılan resmi açıklamada, Udoka'nın lig hakemlerini hedef alan açıklamaları nedeniyle 25 bin dolar para cezası aldığı bildirildi. Kararın, NBA Basketbol Operasyonları İcra Başkan Yardımcısı James Jones tarafından doğrulandığı aktarıldı.

Udoka'nın söz konusu açıklamaları, Rockets'ın 15 Aralık'ta Ball Arena'da Denver Nuggets'a karşı oynadığı ve 128-125'lik skorla uzatmada kaybettiği karşılaşmanın ardından geldi. Mücadele son topa kadar büyük çekişmeye sahne olurken, Houston ekibi 2023 NBA şampiyonu Nuggets'ı uzatmaya taşımayı başarmıştı.


Sezon genelinde dikkat çekici bir performans sergileyen Houston Rockets, şu anda Batı Konferansı'nda 16 galibiyet – 7 mağlubiyetlik derecesiyle beşinci sırada yer alıyor. Rockets, bu performansıyla birlikte ligde bu sezon Batı'nın en rekabetçi takımlarından biri olarak konumlanmayı sürdürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
