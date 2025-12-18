Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Denver Nuggets'a karşı oynanan ve uzatmada kaybedilen maçın ardından hakem yönetimini kamuoyu önünde eleştirdiği gerekçesiyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.NBA tarafından yapılan resmi açıklamada, Udoka'nın lig hakemlerini hedef alan açıklamaları nedeniyle 25 bin dolar para cezası aldığı bildirildi. Kararın, NBA Basketbol Operasyonları İcra Başkan Yardımcısı James Jones tarafından doğrulandığı aktarıldı.Udoka'nın söz konusu açıklamaları, Rockets'ın 15 Aralık'ta Ball Arena'da Denver Nuggets'a karşı oynadığı ve 128-125'lik skorla uzatmada kaybettiği karşılaşmanın ardından geldi. Mücadele son topa kadar büyük çekişmeye sahne olurken, Houston ekibi 2023 NBA şampiyonu Nuggets'ı uzatmaya taşımayı başarmıştı.Sezon genelinde dikkat çekici bir performans sergileyen Houston Rockets, şu anda Batı Konferansı'nda 16 galibiyet – 7 mağlubiyetlik derecesiyle beşinci sırada yer alıyor. Rockets, bu performansıyla birlikte ligde bu sezon Batı'nın en rekabetçi takımlarından biri olarak konumlanmayı sürdürüyor.