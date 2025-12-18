Ardon Jashari: 'Sadece Milan'ı istedim'

Milan'ın yaz transfer döneminde Club Brugge'den kadrosuna kattığı Ardon Jashari, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SADECE MILAN'I İSTEDİM"
Jashari, "Milan'a transfer olmayı çok istedim. Club Brugge, başka kulüplerle de temas halindeydi ancak benim düşüncem netti. Kendimi sadece Milan forması ile görüyordum." dedi.
Hedefleriyle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hedefler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Eğlenmek, elimden geleni yapmak ve bu harika takıma yardımcı olmak istiyorum. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." diye konuştu.
Milan'a transferinden sonra sakatlık yaşayan ve İtalyan ekibinde şu ana kadar yalnızca 3 maçta forma giyebilen Jashari, "Milan taraftarları, henüz gerçek Jashari'yi görmediler. Düzenli olarak oynadığımda formuma kavuşacağım. Bir an önce en iyi halime ulaşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
36 MİLYON EURO BONSERVİS
Milan, Jashari için yaz transfer döneminde Club Brugge'ye 36 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
"SADECE MILAN'I İSTEDİM"
Jashari, "Milan'a transfer olmayı çok istedim. Club Brugge, başka kulüplerle de temas halindeydi ancak benim düşüncem netti. Kendimi sadece Milan forması ile görüyordum." dedi.
Hedefleriyle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hedefler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Eğlenmek, elimden geleni yapmak ve bu harika takıma yardımcı olmak istiyorum. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." diye konuştu.
Milan'a transferinden sonra sakatlık yaşayan ve İtalyan ekibinde şu ana kadar yalnızca 3 maçta forma giyebilen Jashari, "Milan taraftarları, henüz gerçek Jashari'yi görmediler. Düzenli olarak oynadığımda formuma kavuşacağım. Bir an önce en iyi halime ulaşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
36 MİLYON EURO BONSERVİS
Milan, Jashari için yaz transfer döneminde Club Brugge'ye 36 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.