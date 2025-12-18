18 Aralık
Okan Buruk: "Türkiye Kupası bu anlamda önemli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir mücadelesi öncesi konuştu.

18 Aralık 2025 19:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 

Mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"BU ANLAMDA DEĞERLİ"

Türkiye Kupa'nın çok önemli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Kupayı çok önemsiyoruz. Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum, kupayla ilgili önemli destek veriyor, birçok oyuncu buradan çıkıyor, birçok kulüp burada yer alıyor. Biz bugün birkaç tane genç oyuncumuzu başlatacağız. Bu anlamda kupa değerli oyuncu gelişimi için. Kazanınca da prestij adına önemli. Birçok takım Avrupa'ya gidiş yolu. Format yine değişti kupada. Kazanarak başlamak istiyoruz." dedi.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 3 DEĞİŞİKLİK"

Son olarak Buruk, "Rakibimizin kadrosu da, kadro genişliği de iyi. İlk 11'lerini gördük, ofansif anlamda güçlüler. Biz de planlama yaptık  maçla ilgili. 45'te düşündüğümüz 3 değişiklik olabilir. Oyunculara dakikaları paylaştıracağız. 3 gün sonra da önemli bir maça çıkacağız. Oyun içi planlamaları da yaptık. Sakatlığın olmadığı, genç oyuncuların kendilerini gösterdiği, insanların zevkle seyrettiği maç olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
