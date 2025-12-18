Ahmed Kutucu'dan bu sezon ilk!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
RAMS Başakşehir FK karşılaşmasının 22'nci dakikasında fileleri havalandıran Ahmed, Galatasaray kariyerindeki 3'üncü golünü atmış oldu.
Ahmed Kutucu, son olarak geçtiğimiz sezon 6 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçında Boluspor karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı.
