Sergej Jakirovic'ten Ryan Giles'e övgü!

Hull City'nin 2024 yılında 5.3 milyon euro karşılığında Luton Town'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek Ryan Giles, bu sezon Sergej Jakirovic yönetiminde sergilediği performansla büyük dikkat çekti.Hull City'de daha önceki menajerler tarafından kadroda düşünülmeyen ve Middlesbrough'a kiralık giden Giles, Jakirovic yönetimindeki Hull City'de 22 maça çıktı ve 8 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun asistlerinden altısını Oli McBurnie'ye yapması dikkat çekti.Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, kendisi yönetiminde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Ryan Giles ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.Giles'in geçen sezon kiralandığı Middlesbrough'tan geri dönüşüyle birlikte Hull City'den yeniden ayrılması beklenirken, Jakirovic, yaptığı açıklamada, "dedi.Sözlerine devam eden Jakirovic," dedi.Bosnalı teknik direktör,sözlerini sarf etti.Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Ryan Giles'in, Hull City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.