Sergej Jakirovic'ten Ryan Giles'e övgü!

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, bu sezon takımın önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki sol bek Ryan Giles ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 18 Aralık 2025 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'nin 2024 yılında 5.3 milyon euro karşılığında Luton Town'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek Ryan Giles, bu sezon Sergej Jakirovic yönetiminde sergilediği performansla büyük dikkat çekti.

8 ASİST YAPTI

Hull City'de daha önceki menajerler tarafından kadroda düşünülmeyen ve Middlesbrough'a kiralık giden Giles, Jakirovic yönetimindeki Hull City'de 22 maça çıktı ve 8 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun asistlerinden altısını Oli McBurnie'ye yapması dikkat çekti.

JAKIROVIC'TEN AÇIKLAMA

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, kendisi yönetiminde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Ryan Giles ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.


Giles'in geçen sezon kiralandığı Middlesbrough'tan geri dönüşüyle birlikte Hull City'den yeniden ayrılması beklenirken, Jakirovic, yaptığı açıklamada, "Bence her menajer oyuncularla konuşmalıdır. Bu insan yönetimi meselesi. Sezon başında onunla çok iyi bir konuşma yaptım. Çünkü burada kimsenin Giles'a inanmadığını hissettim, özellikle de eski teknik direktörlerin." dedi.

"BENİM İÇİN GARİPTİ"

Sözlerine devam eden Jakirovic, "Bu benim için çok garipti çünkü kulüp, bu oyuncuya çok fazla para yatırmıştı. Bu yüzden ona iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlaması için bir şans verilmesi gerekiyordu. İşte o kadar. Giles de iyi oynadı." dedi.

Bosnalı teknik direktör, "Her oyuncuda artılar ve eksiler bulabilirsiniz. Giles çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir hıza, pas ve ortalara sahip. Ayrıca savunma stili ve oyununda da çok gelişme gösterdi. Onun için mutluyum." sözlerini sarf etti.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Ryan Giles'in, Hull City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

