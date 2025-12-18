Siirt'te bir azim hikayesi: Okuldan wushu kürsüsüne

18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sık sık okuldan kaçtığı için ablası tarafından spora yönlendirilen 10 yaşındaki Rıza Gürdap, wushuda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Kurtalan Fatih İlkokulu öğrencisi Rıza Gürdap, geçen yıl okuldan kaçtığı gerekçesiyle ablası tarafından okula devamını sağlamak amacıyla bir spor kulübüne yönlendirildi. Ablasıyla birlikte aynı salonda çalışmaya başlayan Rıza, kısa sürede wushuya ilgi duyarak kendini geliştirdi ve müsabakalara katılacak seviyeye ulaştı. 

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından geçen yıl temmuz ayında Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Gürdap, bu yıl şubat ayında Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın, temmuz ayında Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da bronz madalyanın sahibi oldu.



Gürdap, 25 Aralık'ta Yalova'da yapılacak Türkiye Şampiyonası ve 2026'da düzenlenecek Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor.

- "Rıza beni çok gururlandırdı"

Rıza Gürdap'ın antrenörü Edip Dalkılıç, AA muhabirine, 2020'de Kurtalan'da açtığı salonda çocuk ve gençlerin wushu alanındaki yeteneklerini keşfettiklerini söyledi.

2021 yılında Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcu ile katıldıklarını, 2022'de bu sayının 30'a çıktığını belirten Dalkılıç, katıldıkları her organizasyondan derecelerle döndüklerini ifade etti.

Wushu Kung Fu'nun Siirt'te sevilen ve başarılarıyla öne çıkan bir branş haline geldiğini dile getiren Dalkılıç, Rıza'nın da bu başarı hikayelerinden biri olduğunu vurguladı.

Okula gitmediği için ablasının elinden tutup salona getirdiği Gürdap'ın kısa sürede wushuyu sevdiğini ve başarılar elde ettiğini bildiren Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Rıza geçen yıl ablasının vesilesiyle salona geldi. Ablası 2 yıl önce bu spora başlamıştı. O da yetenekli. Rıza'dan bir torbaya geçmesini istedim, torbaya vurması çok iyiydi. Rıza okulda gitmiyordu, okuldan kaçıyordu. Ailesi de bu konuda üzgündü. Geçen yıl onu çalıştırdım. Açık Balkan Şampiyonasına katıldık, üçüncü geldi. Tebrik ettim ve 'Çok başarılı bir çocuksun ve okulda neden başarılı olmayacaksın?' dedim. O da 'Hocam size söz, okulda da sporda da başarılı olacağım.' dedi. Şubat ayında Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı. 2025 Açık Balkan Şampiyonası'na bronz madalya kazandı. Şu an Rıza hem okuluna hem çevresine hem arkadaşlarına hem de spora çok bağlı. Rıza bu şekilde beni de çok gururlandırdı."

- "İkimiz de şu an maçlara hazırlanıyoruz"

Rıza'nın ablası Esma Gürdap da wushuya 2 yıl önce ilgi gösterdiğini söyledi.

Spora başladıktan bir yıl sonra kardeşi Rıza'nın okula gitmediğini öğrenince onu spor salonuna getirdiğini anlatan Gürdap, "Bu sporu seviyordum. İlçe ve il birinciliği ve Balkan üçüncülüğü derecelerim var. Kardeşim Rıza da bu sporu seviyor. O da hırs yaptı ve katıldığı yarışmada derece aldı. İkimiz de şu an maçlara hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rıza Gürdap da wushuyu çok sevdiğini ve büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

