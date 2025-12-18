Beşiktaş'ın istediği Lucas Piton'un bonservisi belli oldu

Beşiktaş , Vasco da Gama'nın sol beki Lucas Piton'u transfer gündemine aldı.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu, Avrupa futbolunun ilgisini çekiyor. RTI Esporte Ajansı'nın aktardığına göre, şu ana kadar resmi bir teklif bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ TEMAS KURDU

Haberde son günlerde Beşiktaş yönetimi, oyuncunun durumunu netleştirmek için Vasco ile temas kurarken, Lucas Piton'un Avrupa futbolu için potansiyelli bir isim olduğu vurgulandı. Ancak son dönemde yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun sahadaki sürekliliğini etkiledi.

Yakın zamanda adı Girona ve Porto ile anılan 25 yaşındaki oyuncunun önceliği ise İtalya futbolu. İtalyan vatandaşlığı bulunan Piton, ilerleyen dönemde İtalya milli takımını da tercih edebilir.

7,5 MİLYON EURO ALTI KABUL EDİLMEYECEK

Vasco da Gama yönetimi, oyuncunun satışını kulüp maliyesini düzeltmek ve yeni transferlere alan açmak için olumlu karşılıyor.

Sportif Direktör Admar Lopes, 7,5 milyon Euro'nun altında bir teklifin kabul edilmeyeceğini belirtirken, Piton'un Avrupa için serbest kalma bedelinin yaklaşık 9 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.