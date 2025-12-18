18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Barcelona, Flick ile devam etmek istiyor

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Barcelona'da Başkan Joan Laporta, Alman teknik direktör Hansi Flick'i uzun vadede kulüpte tutmak için yeni sözleşme görüşmelerini başlatmaya hazırlanıyor.

calendar 18 Aralık 2025 13:24
Barcelona, sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından teknik direktör Hansi Flick'i uzun vadede kulüpte tutmak için harekete geçiyor.
 
Başkan Joan Laporta'nın talimatıyla Katalan ekibi, Alman teknik adamla yeni bir sözleşme görüşmesi başlatmaya hazırlanıyor. 
 
Flick'in mevcut kontratını henüz aylar önce yenilemesine rağmen, yönetimin başarılı gidişatı garanti altına almak için yeniden masaya oturmak istediği ifade ediliyor.
 
Bu aralık ayında Barcelona cephesinde son yılların aksine iyimser bir hava hakim. Hansi Flick yönetiminde Katalan devi, yalnızca galibiyet serileri yakalamakla kalmadı; La Liga'ya damga vuran yüksek tempolu, fiziksel gücü ön plana çıkan bir oyun anlayışı da ortaya koydu. Zirve yarışında güçlü bir konumda bulunan ve Avrupa'da da iddialı bir görüntü sergileyen Barcelona'da bu çıkış, yönetimi erken hamle yapmaya yöneltti.
 
Alman basınından Bild'in haberine göre, Barcelona yönetimi Flick için sürpriz bir plan üzerinde çalışıyor. Sözleşme görüşmelerini genellikle sezon sonuna bırakan kulüp, bu kez geleneği bozarak erken bir uzatma teklifini gündemine aldı. Başkan Joan Laporta ile sportif direktör Deco'nun, Flick'in sözleşmesini çok daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde yenilemeyi hedeflediği belirtiliyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
