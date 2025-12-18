Barcelona, Flick ile devam etmek istiyor

Barcelona, sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından teknik direktör Hansi Flick'i uzun vadede kulüpte tutmak için harekete geçiyor.

Başkan Joan Laporta'nın talimatıyla Katalan ekibi, Alman teknik adamla yeni bir sözleşme görüşmesi başlatmaya hazırlanıyor.

Flick'in mevcut kontratını henüz aylar önce yenilemesine rağmen, yönetimin başarılı gidişatı garanti altına almak için yeniden masaya oturmak istediği ifade ediliyor.

Bu aralık ayında Barcelona cephesinde son yılların aksine iyimser bir hava hakim. Hansi Flick yönetiminde Katalan devi, yalnızca galibiyet serileri yakalamakla kalmadı; La Liga'ya damga vuran yüksek tempolu, fiziksel gücü ön plana çıkan bir oyun anlayışı da ortaya koydu. Zirve yarışında güçlü bir konumda bulunan ve Avrupa'da da iddialı bir görüntü sergileyen Barcelona'da bu çıkış, yönetimi erken hamle yapmaya yöneltti.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Barcelona yönetimi Flick için sürpriz bir plan üzerinde çalışıyor. Sözleşme görüşmelerini genellikle sezon sonuna bırakan kulüp, bu kez geleneği bozarak erken bir uzatma teklifini gündemine aldı. Başkan Joan Laporta ile sportif direktör Deco'nun, Flick'in sözleşmesini çok daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde yenilemeyi hedeflediği belirtiliyor.