Szczesny'den Ter Stegen'e jest!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Kral Kupası'nda Deportivo Guadalajara ile oynanan maçta kaleyi Wojciech Szczesny'ye teslim etmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak Polonyalı kalecinin yaptığı jest, kararı değiştirdi.



Diario Sport'un haberine göre, maçtan sadece birkaç saat önce Flick, Szczesny ve Marc-Andre ter Stegen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Szczesny, Flick'e ter Stegen'e forma şansı vermesini önerdi. Polonyalı file bekçisi, uzun süreli sakatlığın ardından dönen takım kaptanının oynamayı hak ettiğini vurguladı.



KARARIN DEĞİŞMESİNDE ETKİLİ OLDU

Bu davranışıyla büyük takdir toplayan Szczesny, Flick tarafından "örnek bir takım arkadaşı" olarak değerlendirildi. Kulüp yönetimi de Polonyalı kalecinin tutumunu olumlu karşıladı ve ter Stegen'in sahaya çıkmasının doğru bir karar olduğu görüşünde birleşti.Karşılaşmada ilk kez bu sezon forma giyen ter Stegen, Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetinde görev aldı. Maç sonrası açıklama yapan Flick, bu tercihin sadece bu maça özel olduğunu belirtirken, takımın birinci kalecisinin Joan Garcia olduğunu da hatırlattı.