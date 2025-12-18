TFF 2. Lig'de haftanın görünümü!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta, bir maçın dışında tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmada KCT 1461 Trabzon FK, konuk ettiği Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yendi.
Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, puanını 37'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mardin 1969 ise haftayı beraberlikle kapatarak ikinci sıraya geriledi.
Bu gruptaki Yeni Malatyaspor-Menemen FK karşılaşması ise 24 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|16
|12
|1
|3
|42
|13
|29
|37
|2.MARDİN 1969
|16
|11
|3
|2
|37
|13
|24
|36
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|16
|10
|2
|4
|34
|13
|21
|32
|4.ALİAĞA FUTBOL
|16
|9
|3
|4
|39
|12
|27
|30
|5.ISBAŞ ISPARTA 32
|16
|8
|5
|3
|32
|17
|15
|29
|6.MUŞSPOR
|16
|8
|4
|4
|33
|18
|15
|28
|7.GÜZİDE GEBZESPOR
|16
|7
|7
|2
|26
|14
|12
|28
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|16
|7
|5
|4
|23
|22
|1
|26
|9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|15
|7
|4
|4
|28
|18
|10
|25
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|16
|7
|4
|5
|28
|24
|4
|25
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|16
|4
|8
|4
|20
|17
|3
|20
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|16
|5
|3
|8
|23
|21
|2
|18
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|15
|3
|6
|6
|16
|24
|-8
|15
|14.FETHİYESPOR
|16
|3
|5
|8
|24
|25
|-1
|14
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|16
|4
|2
|10
|20
|40
|-20
|14
|16.SOMASPOR
|16
|2
|3
|11
|15
|38
|-23
|9
|17.ADANASPOR
|16
|1
|1
|14
|7
|72
|-65
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|14
|0
|2
|12
|8
|54
|-46
|-43