18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-264'
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

TFF 2. Lig'de haftanın görünümü!

2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta bir maçın dışında tamamlandı.

18 Aralık 2025 18:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF 2. Lig'de haftanın görünümü!
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta, bir maçın dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmada KCT 1461 Trabzon FK, konuk ettiği Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yendi.

Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, puanını 37'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mardin 1969 ise haftayı beraberlikle kapatarak ikinci sıraya geriledi.


Bu gruptaki Yeni Malatyaspor-Menemen FK karşılaşması ise 24 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 16 12 1 3 42 13 29 37
2.MARDİN 1969 16 11 3 2 37 13 24 36
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 16 10 2 4 34 13 21 32
4.ALİAĞA FUTBOL 16 9 3 4 39 12 27 30
5.ISBAŞ ISPARTA 32 16 8 5 3 32 17 15 29
6.MUŞSPOR 16 8 4 4 33 18 15 28
7.GÜZİDE GEBZESPOR 16 7 7 2 26 14 12 28
8.ANKARA DEMİRSPOR 16 7 5 4 23 22 1 26
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 15 7 4 4 28 18 10 25
10.KCT 1461 TRABZON FK 16 7 4 5 28 24 4 25
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 16 4 8 4 20 17 3 20
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 16 5 3 8 23 21 2 18
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 15 3 6 6 16 24 -8 15
14.FETHİYESPOR 16 3 5 8 24 25 -1 14
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 16 4 2 10 20 40 -20 14
16.SOMASPOR 16 2 3 11 15 38 -23 9
17.ADANASPOR 16 1 1 14 7 72 -65 4
18.YENİ MALATYASPOR 14 0 2 12 8 54 -46 -43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
