18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Loris Karius, Almanya'da zirveye çıktı!

Schalke forması altında bu sezon 17 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 12 gol gördü. Alman file bekçisi, 9 maçta kalesini gole kapattı.

calendar 18 Aralık 2025 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Loris Karius, Almanya'da zirveye çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Bundesliga II'de zirvede yer alan Schalke'de kaleci Loris Karius sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Schalke'de bu sezon 17 maçta görev yapan Karius, kalesinde 12 gol gördü. Karius, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

EN AZ KARIUS!

Karius'un performansıyla birlikte zirvede yer alan Schalke, ligde ise kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Bu performans ve maç başına 0.5 gol yeme ortalamasına göre Karius, Alman liglerinde en az gol yiyen kaleci konumunda yer alıyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ


Karius, bu performansıyla, Borussia Dortmund'dan Gregor Kobel (12 gol, 0,86 ortalama) ve Bayern Münih'ten Manuel Neuer (11 gol, 0.92 ortalama) gibi önemli isimleri geride bıraktı.

KURTARMA YÜZDESİ

32 yaşındaki Karius, ayrıca bu sezon yüzde 78,4'lük kurtarma yüzdesiyle de dikkat çekti.

KARIUS'TAN AÇIKLAMA

Bundesliga II'de 37 puanla zirvede yer alan Schalke, ilk yarının son haftasında pazar günü Eintracht Braunschweig deplasmanına konuk olacak. Karius, bu maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk yarıyı 40 puanla tamamlamak muhteşem olur." dedi.

Takımın ligde gol yememesinin kendisini motive ettiğini söyleyen Alman file bekçisi, "Bu bağımlılık yapıyor!" diye konuştu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.