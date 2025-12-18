Loris Karius, Almanya'da zirveye çıktı!

Almanya Bundesliga II'de zirvede yer alan Schalke'de kaleci Loris Karius sergilediği performansla dikkat çekiyor.Schalke'de bu sezon 17 maçta görev yapan Karius, kalesinde 12 gol gördü. Karius, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.Karius'un performansıyla birlikte zirvede yer alan Schalke, ligde ise kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Bu performans ve maç başına 0.5 gol yeme ortalamasına göre Karius, Alman liglerinde en az gol yiyen kaleci konumunda yer alıyor.Karius, bu performansıyla, Borussia Dortmund'dan Gregor Kobel (12 gol, 0,86 ortalama) ve Bayern Münih'ten Manuel Neuer (11 gol, 0.92 ortalama) gibi önemli isimleri geride bıraktı.32 yaşındaki Karius, ayrıca bu sezon yüzde 78,4'lük kurtarma yüzdesiyle de dikkat çekti.Bundesliga II'de 37 puanla zirvede yer alan Schalke, ilk yarının son haftasında pazar günü Eintracht Braunschweig deplasmanına konuk olacak. Karius, bu maçla ilgili yaptığı açıklamada, "dedi.Takımın ligde gol yememesinin kendisini motive ettiğini söyleyen Alman file bekçisi,diye konuştu.