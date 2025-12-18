Gürcistan Araba Fiyatları 2025: Gürcistan 2. El Araba Siteleri

TARİH GÜRCİSTAN'DA SIFIR ARABA MODELLERİ FİYATI PUANI 2023 BMW 2 Series Gran Coupe F44 39,000 Dolar – 50,000 Dolar 10/9.8 2023 BMW 2 Series M2 Competition F87 60,000 Dolar – 70,000 Dolar 10/9.8 2023 BMW 3 Series Gran Turismo F34 45,000 Dolar – 55,000 Dolar 10/9.7 2023 BMW 5 Series G31 Touring 55,000 Dolar – 65,000 Dolar 10/9.5 2023 FORD Transit Custom Kombi FWD 330 LWB 90,000 Dolar – 100,000 Dolar 10/9.5 2023 Ford Courier Kombi Titanium 55,000 Dolar – 70,000 Dolar 10/9.4 2023 FORD Ranger Double Cab XLT 38,000 Dolar- 50,000 Dolar 10/9.4 2023 NEW 2023 Honda Civic Sedan LX 35,000 Dolar – 50,000 Dolar 10/9.4 2023 NEW 2023 Honda Accord Sedan Sport 2.0T 40,000 Dolar – 50,000 Dolar 10/9.2 2023 Bentayga Speed Speed Awd 300,000 Dolar – 350,000 Dolar 10/9.1 2023 BMW X Series BMW X1 F48 55,000 Dolar – 65,000 Dolar 10/9.8 2023 BMW 8 Series Gran Coupe G16 90,000 Dolar – 100,000 Dolar 10/9.8 2023 BMW 8 Series Coupe G15 105,000 Dolar – 115,000 Dolar 10/9.7

Gürcistan araba fiyatları 2023

2020'de en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 150,000 TL'ydi.

2021'de en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 250,000 TL'ydi.

2022'de en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 350,000 TL'ydi.

2023'te en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 650,000 TL oldu.

2024'te en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 1,050,000 TL olacak.

2025'te en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 1,550,000 TL olacak.Gürcistan Araba Fiyatları 2023

Gürcistan'da En Ucuz Araba Ne Kadar Oldu?

Gürcistan'da Mercedes Fiyatı Ne Kadar?

Gürcistan'da 2. El Araba Fiyatları 2024 Tablosu

2023 – 2024 yılında Gürcistan ülkesinde ikinci el araba fiyatları listesi:

TARİH GÜRCİSTAN'DA 2. EL ARABA MODELLERİ FİYATI PUANI 2023 Ferrari 208 6.3 Benzinli 2016 Model Otomatik 120,000 Dolar – 130,000 Dolar 10/9.8 2023 Land Rover Discovery Sport 2.0 Turbo Dizel 45,000 Dolar – 50,000 Dolar 10/9.8 2023 Volvo S60 T4 R-Design 2.0 Turbo Benzinli 2019 25,000 Dolar – 30,000 Dolar 10/9.7 2023 Mercedes-Benz E300 2011 Model Benzin 15,000 Dolar – 20,000 Dolar 10/9.5 2023 Volkswagen Jetta 2.5 2011 model Otomatik 6,000 Dolar- 10,000 Dolar 10/9.5 2023 Honda Civic 1.5 Turbo benzinli 2017 9,000 Dolar – 10,000 Dolar 10/9.4 2023 Mercedes Benz C-250 2013 model 10,000 Dolar – 11,000 Dolar 10/9.4 2023 Volkswagen Passat CC 2014 model 9,500 Dolar – 10,000 Dolar 10/9.4 2023 Mercedes-Benz E550 2010 model 12,000 Dolar – 13,000 Dolar 10/9.2 2023 Porsche Panamera 2019 model 85,000 Dolar – 100,000 Dolar 10/9.1 2023 Chevrolet Camaro 2017 model 17,500 Dolar – 18,000 Dolar 10/9.8 2023 Toyota Camry 2014 model 10,000 Dolar – 11,000 Dolar 10/9.8 2023 Audi A6 2014 mode 15,000 Dolar – 20,000 Dolar 10/9.7 2023 Audi A7 2013 model 15,000 Dolar – 20,000 Dolar 10/9.9 2023 BMW X5 2013 model 17,000 Dolar – 20,00 Dolar 10/9.8 2023 Bmw M3 2016 model 20,000 Dolar – 25,000 Dolar 10/9.8

Marka/Model Gürcistan Araba Fiyatı 2024 Türk Lirası Volkswagen Passat CC 2014 9.000 $ 234.540 ₺ Mercedes-Benz E550 2010 12.300 $ 320.540 ₺ Mercedes-Benz E350 2011 9.000 $ 234.540 ₺ Mercedes-Benz E220 2013 15.000 $ 390.900 ₺ BMW X5 2013 15.000 $ 390.900 ₺ Chevrolet Camaro 2017 17.500 $ 456.050 ₺ Mercedes Benz C-250 2013 9.500 $ 247.570 ₺ Audi A6 2014 Model 15.000 $ 390.900 ₺ Audi A7 2013 Model 14.000 $ 364.840 ₺ Mercedes-Benz E300 2011 Model Benzin 15.000 $ 390.900 ₺ Porsche Panamera 2019 85.000 $ 2.215.100 ₺ Ferrari 208 6.3 Benzinli 2016 Model Otomatik 120.000 $ 3.127.200 ₺ Land Rover Discovery Sport 2.0 Turbo Dizel 2019 45.000 $ 1.172.700 ₺ Volvo S60 T4 R-Design 2.0 Turbo Benzinli 2019 25.000 $ 651.500 ₺ Honda Civic 1.5 Turbo benzinli 2017 model 9.000 $ 234.540 ₺ Toyota Camry 2014 10.300 $ 268.420 ₺ Volkswagen Jetta 2.5 2011 Otomatik 6.000 $ 156.360 ₺

Ülkemize komşu olan ülkelerden birisi olan Gürcistan'dan araba getirmek istiyorsanız, bu yazımız size göre! Gürcistan araba pazarında fiyatlar ülkemize kıyasla daha ucuzdur. Gürcistan araba fiyatları 2024 yılında ucuz olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Gürcistan araç fiyatları gerçekten de Türkiye'ye göre oldukça avantajlı.Otomobil almak istiyorsanız, satılık araba seçeneklerini mutlaka değerlendirin! Gürcistan araba sitesi aracılığıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. İlgili ülkede araç sayısının artması ile birlikte ikinci el araba satış siteleri de rağbet görmeye başlamıştır. Gürcistan 2.el araba sitesi bilgilerine de yazı içerisinde ulaşabileceksiniz.Gürcistan üzerinden araba almak ve Türkiye'ye getirmek isteyen insanların sayısı son dönemlerde arttığı için bu yazıyı hazırladık. Fakat unutulmamalıdır ki Gürcistan'dan araba almak için koşullar vardır. Bunların ilki ve en önemlisi de oturma izni almış olmak. Gürcistan'da araba fiyatları ne kadar?Gürcistan da ikinci el arabaların tüm model fiyatları genel olarak uygundur. İkinci el araç alımında istediğiniz marka ve modeli belirleyerek Gürcistan galerilerinden fiyat bilgisi almak mümkündür. Gürcistan'da en çok satışı yapılan ikinci el araba listesini aşağıda inceleyebilirsiniz. Gürcistan araba fiyatları 2025;Gürcistan'da, dolar üzerinden bütçeye sahip bireyler için araç fiyatları oldukça ucuz. Örneğin 39,000 Dolaralistesinde BMW 2 Series arabasını satın alabiliyorsunuz. Fakat bunu TL hesabına çevirdiğimizde (15.05.2023) 900,000 TL'yi bulan bir maliyet çıkıyor. Elbette buna ÖTV de eklenince çok cazip hale gelmiyor. Yani genel olarak analiz yapıldığında Türkiye'den gidip Gürcistan'da araba satın almak avantajlı değildir.Türkiye'de bulunan hemen her aracı Gürcistan oto galerinde görmek mümkün. Bu sebeple yüzlerce seçenek olduğu aşikar. 2023'te en ucuz otomobil sıfır 30,000 TL iken ikinci eli de 7,500 dolar civarıdır.Türk insanında Mercedes tutkusu aşikar. Fakat ülkede fiyatı pahalı olunca Gürcistan araba fiyatları ile bu markayı daha cazip kılıyor. Gürcistan'da Mercedes AMG 180 serisini 50,000 dolar yani 1,000,000 TL'den başlayan satış rakamlarıyla bulabiliyorsunuz.Yurtdışı araba satın almak denilince ikinci el piyasası önce araştırılıyor. Çünkü maliyet yönüyle Türkiye ile kıyaslanınca daha avantajlı olduğu görülüyor. Örneğin Ford Fiesta ikinci el fiyatı 2023'te 15,000 dolar civarı. Yani 300,000 TL'ye alınabilir. Fakat TC üzerine geçirilecekse üzerine ÖTV biner. Genel olarak ikinci el Gürcistan araba fiyatları için 2023 listesine minimum 7,500 maksimumum 100,000 dolar diyebiliriz. Alıp belli süre Türkiye'de kullanılacaksa çok cazip olduğu aşikardır. Fakat ÖTV binerse pek fazla avantaj sağladığını söylemek güç.İkinci el Gürcistan araba fiyatları 2023 yılında minimum 7,500 Dolar seviyesinden başlıyor. Fakat seneler içerisinde bu ülkedeki araç fiyat piyasasında da değişimler yaşanabiliyor. Mesela 2020 yılında 4,000 Dolar olan Audi A7 2024 yılında 25,000 Dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani Gürcistan'da lüks ya da orta segment araba fiyatlarında her yıl farklılık görülecektir.Gürcistan'da Araba Fiyatları 2023Eğer Gürcistan'dan araba getirmek istiyorsanız ikinci el araba fiyatları bu şekilde. En çok rağbet gören Gürcistan 2.el araba fiyatları için bu tabloyu baz alabilirsiniz. Gürcistan araç fiyatları hakkında belirteceğim internet sitelerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.Gürcistan'da arabalar için bazı popüler çevrimiçi platformlar şunlardır:myauto.gesaqme.gemobime.gecarg.geautobox.geautomarket.gegeorgiacar.geavtomarket.geautogeorgia.ge