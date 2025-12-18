Gürcistan Araba Fiyatları 2025: Gürcistan 2. El Araba Siteleri

Ülkemize komşu olan ülkelerden birisi olan Gürcistan'dan araba getirmek istiyorsanız, bu yazımız size göre! Gürcistan araba pazarında fiyatlar ülkemize kıyasla daha ucuzdur. Gürcistan araba fiyatları 2024 yılında ucuz olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Gürcistan araç fiyatları gerçekten de Türkiye'ye göre oldukça avantajlı.
Otomobil almak istiyorsanız, satılık araba seçeneklerini mutlaka değerlendirin! Gürcistan araba sitesi aracılığıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. İlgili ülkede araç sayısının artması ile birlikte ikinci el araba satış siteleri de rağbet görmeye başlamıştır. Gürcistan 2.el araba sitesi bilgilerine de yazı içerisinde ulaşabileceksiniz.
Gürcistan üzerinden araba almak ve Türkiye'ye getirmek isteyen insanların sayısı son dönemlerde arttığı için bu yazıyı hazırladık. Fakat unutulmamalıdır ki Gürcistan'dan araba almak için koşullar vardır. Bunların ilki ve en önemlisi de oturma izni almış olmak. Gürcistan'da araba fiyatları ne kadar? Gürcistan'da Araba Fiyatları 2025
Gürcistan da ikinci el arabaların tüm model fiyatları genel olarak uygundur. İkinci el araç alımında istediğiniz marka ve modeli belirleyerek Gürcistan galerilerinden fiyat bilgisi almak mümkündür. Gürcistan'da en çok satışı yapılan ikinci el araba listesini aşağıda inceleyebilirsiniz. Gürcistan araba fiyatları 2025; 2025 yılında Gürcistan ülkesinde sıfır araba fiyatları satış listesi:
|TARİH
|GÜRCİSTAN'DA SIFIR ARABA MODELLERİ
|FİYATI
|PUANI
|2023
|BMW 2 Series Gran Coupe F44
|39,000 Dolar – 50,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|BMW 2 Series M2 Competition F87
|60,000 Dolar – 70,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|BMW 3 Series Gran Turismo F34
|45,000 Dolar – 55,000 Dolar
|10/9.7
|2023
|BMW 5 Series G31 Touring
|55,000 Dolar – 65,000 Dolar
|10/9.5
|2023
|FORD Transit Custom Kombi FWD 330 LWB
|90,000 Dolar – 100,000 Dolar
|10/9.5
|2023
|Ford Courier Kombi Titanium
|55,000 Dolar – 70,000 Dolar
|10/9.4
|2023
|FORD Ranger Double Cab XLT
|38,000 Dolar- 50,000 Dolar
|10/9.4
|2023
|NEW 2023 Honda Civic Sedan LX
|35,000 Dolar – 50,000 Dolar
|10/9.4
|2023
|NEW 2023 Honda Accord Sedan Sport 2.0T
|40,000 Dolar – 50,000 Dolar
|10/9.2
|2023
|Bentayga Speed Speed Awd
|300,000 Dolar – 350,000 Dolar
|10/9.1
|2023
|BMW X Series BMW X1 F48
|55,000 Dolar – 65,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|BMW 8 Series Gran Coupe G16
|90,000 Dolar – 100,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|BMW 8 Series Coupe G15
|105,000 Dolar – 115,000 Dolar
|10/9.7
Gürcistan'da, dolar üzerinden bütçeye sahip bireyler için araç fiyatları oldukça ucuz. Örneğin 39,000 Dolara Gürcistan araba fiyatları 2023
listesinde BMW 2 Series arabasını satın alabiliyorsunuz. Fakat bunu TL hesabına çevirdiğimizde (15.05.2023) 900,000 TL'yi bulan bir maliyet çıkıyor. Elbette buna ÖTV de eklenince çok cazip hale gelmiyor. Yani genel olarak analiz yapıldığında Türkiye'den gidip Gürcistan'da araba satın almak avantajlı değildir.
- 2020'de en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 150,000 TL'ydi.
- 2021'de en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 250,000 TL'ydi.
- 2022'de en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 350,000 TL'ydi.
- 2023'te en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 650,000 TL oldu.
- 2024'te en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 1,050,000 TL olacak.
- 2025'te en ucuz sıfır Gürcistan araba fiyatı 1,550,000 TL olacak.Gürcistan Araba Fiyatları 2023
Gürcistan'da En Ucuz Araba Ne Kadar Oldu?
Türkiye'de bulunan hemen her aracı Gürcistan oto galerinde görmek mümkün. Bu sebeple yüzlerce seçenek olduğu aşikar. 2023'te en ucuz otomobil sıfır 30,000 TL iken ikinci eli de 7,500 dolar civarıdır.
Gürcistan'da Mercedes Fiyatı Ne Kadar?
Türk insanında Mercedes tutkusu aşikar. Fakat ülkede fiyatı pahalı olunca Gürcistan araba fiyatları ile bu markayı daha cazip kılıyor. Gürcistan'da Mercedes AMG 180 serisini 50,000 dolar yani 1,000,000 TL'den başlayan satış rakamlarıyla bulabiliyorsunuz.
Gürcistan'da 2. El Araba Fiyatları 2024 Tablosu
Yurtdışı araba satın almak denilince ikinci el piyasası önce araştırılıyor. Çünkü maliyet yönüyle Türkiye ile kıyaslanınca daha avantajlı olduğu görülüyor. Örneğin Ford Fiesta ikinci el fiyatı 2023'te 15,000 dolar civarı. Yani 300,000 TL'ye alınabilir. Fakat TC üzerine geçirilecekse üzerine ÖTV biner. Genel olarak ikinci el Gürcistan araba fiyatları için 2023 listesine minimum 7,500 maksimumum 100,000 dolar diyebiliriz. Alıp belli süre Türkiye'de kullanılacaksa çok cazip olduğu aşikardır. Fakat ÖTV binerse pek fazla avantaj sağladığını söylemek güç. 2023 – 2024 yılında Gürcistan ülkesinde ikinci el araba fiyatları listesi:
|TARİH
|GÜRCİSTAN'DA 2. EL ARABA MODELLERİ
|FİYATI
|PUANI
|2023
|Ferrari 208 6.3 Benzinli 2016 Model Otomatik
|120,000 Dolar – 130,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|Land Rover Discovery Sport 2.0 Turbo Dizel
|45,000 Dolar – 50,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|Volvo S60 T4 R-Design 2.0 Turbo Benzinli 2019
|25,000 Dolar – 30,000 Dolar
|10/9.7
|2023
|Mercedes-Benz E300 2011 Model Benzin
|15,000 Dolar – 20,000 Dolar
|10/9.5
|2023
|Volkswagen Jetta 2.5 2011 model Otomatik
|6,000 Dolar- 10,000 Dolar
|10/9.5
|2023
|Honda Civic 1.5 Turbo benzinli 2017
|9,000 Dolar – 10,000 Dolar
|10/9.4
|2023
|Mercedes Benz C-250 2013 model
|10,000 Dolar – 11,000 Dolar
|10/9.4
|2023
|Volkswagen Passat CC 2014 model
|9,500 Dolar – 10,000 Dolar
|10/9.4
|2023
|Mercedes-Benz E550 2010 model
|12,000 Dolar – 13,000 Dolar
|10/9.2
|2023
|Porsche Panamera 2019 model
|85,000 Dolar – 100,000 Dolar
|10/9.1
|2023
|Chevrolet Camaro 2017 model
|17,500 Dolar – 18,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|Toyota Camry 2014 model
|10,000 Dolar – 11,000 Dolar
|10/9.8
|2023
|Audi A6 2014 mode
|15,000 Dolar – 20,000 Dolar
|10/9.7
|2023
|Audi A7 2013 model
|15,000 Dolar – 20,000 Dolar
|10/9.9
|2023
|BMW X5 2013 model
|17,000 Dolar – 20,00 Dolar
|10/9.8
|2023
|Bmw M3 2016 model
|20,000 Dolar – 25,000 Dolar
|10/9.8
İkinci el Gürcistan araba fiyatları 2023 yılında minimum 7,500 Dolar seviyesinden başlıyor. Fakat seneler içerisinde bu ülkedeki araç fiyat piyasasında da değişimler yaşanabiliyor. Mesela 2020 yılında 4,000 Dolar olan Audi A7 2024 yılında 25,000 Dolar seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani Gürcistan'da lüks ya da orta segment araba fiyatlarında her yıl farklılık görülecektir.
|Marka/Model
|Gürcistan Araba Fiyatı 2024
|Türk Lirası
|Volkswagen Passat CC 2014
|9.000 $
|234.540 ₺
|Mercedes-Benz E550 2010
|12.300 $
|320.540 ₺
|Mercedes-Benz E350 2011
|9.000 $
|234.540 ₺
|Mercedes-Benz E220 2013
|15.000 $
|390.900 ₺
|BMW X5 2013
|15.000 $
|390.900 ₺
|Chevrolet Camaro 2017
|17.500 $
|456.050 ₺
|Mercedes Benz C-250 2013
|9.500 $
|247.570 ₺
|Audi A6 2014 Model
|15.000 $
|390.900 ₺
|Audi A7 2013 Model
|14.000 $
|364.840 ₺
|Mercedes-Benz E300 2011 Model Benzin
|15.000 $
|390.900 ₺
|Porsche Panamera 2019
|85.000 $
|2.215.100 ₺
|Ferrari 208 6.3 Benzinli 2016 Model Otomatik
|120.000 $
|3.127.200 ₺
|Land Rover Discovery Sport 2.0 Turbo Dizel 2019
|45.000 $
|1.172.700 ₺
|Volvo S60 T4 R-Design 2.0 Turbo Benzinli 2019
|25.000 $
|651.500 ₺
|Honda Civic 1.5 Turbo benzinli 2017 model
|9.000 $
|234.540 ₺
|Toyota Camry 2014
|10.300 $
|268.420 ₺
|Volkswagen Jetta 2.5 2011 Otomatik
|6.000 $
|156.360 ₺
Gürcistan'da Araba Fiyatları 2023
Eğer Gürcistan'dan araba getirmek istiyorsanız ikinci el araba fiyatları bu şekilde. En çok rağbet gören Gürcistan 2.el araba fiyatları için bu tabloyu baz alabilirsiniz. Gürcistan araç fiyatları hakkında belirteceğim internet sitelerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Gürcistan 2. El Araba Siteleri
Gürcistan'da arabalar için bazı popüler çevrimiçi platformlar şunlardır:
myauto.ge
saqme.ge
mobime.ge
carg.ge
autobox.ge
automarket.ge
georgiacar.ge
avtomarket.ge
autogeorgia.ge