Haber Tarihi: 18 Aralık 2025 13:06 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 13:06

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlamıştı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında aday gösterilen öğrencileri kapsıyor. 15 Aralık 2025 itibarıyla başlayan BİLSEM ön değerlendirmeleri 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilecek.

 BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından bireysel değerlendirme sürecine geçilecek. Bireysel değerlendirmeye girecek öğrencilerin giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden yayımlanacak. 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

 Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
