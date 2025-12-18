BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında aday gösterilen öğrencileri kapsıyor. 15 Aralık 2025 itibarıyla başlayan BİLSEM ön değerlendirmeleri 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilecek.

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından bireysel değerlendirme sürecine geçilecek. Bireysel değerlendirmeye girecek öğrencilerin giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden yayımlanacak. 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.