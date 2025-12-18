Filipe Luis: 'Safonov, sanki antrenmanımızı izlemiş'

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Kıtalararası Kupa finalinde PSG'ye penaltılar sonucunda kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Normal süresi 1-1 sona eren ve penaltı atışlarında 2-1 PSG üstünlüğüyle biten karşılaşmada, Paris ekibinin kalecisi Matvey Safonov'un dört penaltı kurtarması maçın kaderini belirledi.

Maç sonrasında konuşan Filipe Luis, Safonov'un performansına dikkat çekerek, kalecilerin ve teknik ekiplerin penaltılar öncesinde detaylı analizler yaptığını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Kaleciler, analistler ve antrenörler verileri inceliyor ve bu bilgileri paylaşıyor. Muhtemelen PSG'nin kalecisi de bu verileri çok iyi çalışmıştı. Pedro'nun vuruşunu bekledi, Leo Pereira'nın penaltısında ise merkezde kaldı" dedi.

Safonov'un sezgisel değil, hazırlığa dayalı bir performans sergilediğini ifade eden Filipe Luis, "Sanki dün bizim antrenmanımızı izlemiş gibiydi. Böyle bir performans sergilediği için onu tebrik etmek gerekir" sözleriyle Rus kaleciye övgüde bulundu.

PSG'yi de kutlayan Filipe Luis, "Fantastik bir sezon geçirdiler ve bunu hak ettiler. PSG'yi ve tüm bu penaltıları kurtararak takımını şampiyon yapan kalecilerini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.