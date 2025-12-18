18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Filipe Luis: "Safonov, sanki antrenmanımızı izlemiş"

Kıtalararası Kupa finalinde PSG'ye penaltılarla kaybeden Flamengo'da teknik direktör Filipe Luis, dört penaltı kurtaran kaleci Matvey Safonov'un performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Haber: Sporx.com dış haberler
Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Kıtalararası Kupa finalinde PSG'ye penaltılar sonucunda kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Normal süresi 1-1 sona eren ve penaltı atışlarında 2-1 PSG üstünlüğüyle biten karşılaşmada, Paris ekibinin kalecisi Matvey Safonov'un dört penaltı kurtarması maçın kaderini belirledi.
 
Maç sonrasında konuşan Filipe Luis, Safonov'un performansına dikkat çekerek, kalecilerin ve teknik ekiplerin penaltılar öncesinde detaylı analizler yaptığını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Kaleciler, analistler ve antrenörler verileri inceliyor ve bu bilgileri paylaşıyor. Muhtemelen PSG'nin kalecisi de bu verileri çok iyi çalışmıştı. Pedro'nun vuruşunu bekledi, Leo Pereira'nın penaltısında ise merkezde kaldı" dedi.
 
Safonov'un sezgisel değil, hazırlığa dayalı bir performans sergilediğini ifade eden Filipe Luis, "Sanki dün bizim antrenmanımızı izlemiş gibiydi. Böyle bir performans sergilediği için onu tebrik etmek gerekir" sözleriyle Rus kaleciye övgüde bulundu.
 
PSG'yi de kutlayan Filipe Luis, "Fantastik bir sezon geçirdiler ve bunu hak ettiler. PSG'yi ve tüm bu penaltıları kurtararak takımını şampiyon yapan kalecilerini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
