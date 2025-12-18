18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Trendyol 1. Lig'de haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta, 19 Aralık Cuma günü Esenler Erokspor–SMS Grup Sarıyer maçıyla başlıyor. Haftanın programında toplam 10 karşılaşma oynanacak.

calendar 18 Aralık 2025 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, 19 Aralık Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
 
Haftanın açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:
 
19 Aralık Cuma:
 
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
 
20 Aralık Cumartesi:
 
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)
 
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
 
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)
 
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
 
21 Aralık Pazar:
 
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
 
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
 
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
 
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
22 Aralık Pazartesi:
 
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.