3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, zirve yarışına ağırlığını koydu.
Rakibini ikinci yarıda Artun, Hasan Gündoğdu ve Yekta'nın golleriyle yenen kırmızı-beyazlılar, 27 puana ulaşıp averajla Eskişehirspor'u geride bıraktı ve 3'üncü sıraya yerleşti.
Balıkesirspor'da santrfor Artun gol sayısını 7'ye çıkarırken, sağ kanat Hasan 5, orta saha oyuncusu Yekta ise 2 gole ulaştı.
Zirvenin 8 puan gerisinde yer alan Balıkesir temsilcisi pazar günü evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi büyük moral buldu. Son 6 maçın 5'ini kazanan Bal-Kes, bu randevuyu da kazanarak iç sahada 6'da 6 yapmayı hedefliyor.
Balıkesirspor tutulmuyor
Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0'la geçen Balıkesirspor, 27 puanla 3. sıraya yükselerek zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.
