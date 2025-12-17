Trendyol Süper Lig'de en son Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada istikrarlı bir grafik çizen Karadeniz temsilcisi, grup aşamasına 3 puanla başlayarak avantaj yakalamayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta kapsamında oynanacak Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması futbolseverlerle A Spor ekranlarından canlı olarak buluşacak. Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası mücadelesi bu akşam oynanacak. Papara Park'ta yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Sikan

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Hagi, Güven, Ui-Jo

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Onuachu ve Oulai Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Ameliyat sonrası tedavileri süren Visca ve Baniya ile sakatlığı nedeniyle kadroya bildirilmeyen Nwakaeme de maçta yer almayacak. Ayrıca Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Folcarelli'nin de Alanyaspor maçında oynaması beklenmiyor.