17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-045'
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Beşiktaş gönüllülerinden depremzede öğrencilere forma

Hatay'da Beşiktaş Kongreliler Dostluk Kurulu tarafından yürütülen 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim Kampanyası' kapsamında konteyner kentte eğitim gören 61 depremzede öğrenciye Beşiktaş forması dağıtıldı.

calendar 17 Aralık 2025 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş gönüllülerince başlatılan "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında Hatay'da depremzede öğrencilere siyah-beyazlı forma ve spor malzemesi hediye edildi.

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Hatay Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün işbirliğiyle Türkiye-Kore Dostluk Konteyner Kenti'nde Aşağıoba İlkokulu ve Şehit Aydın Özer Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere Beşiktaş forması ve spor malzemeleri dağıtıldı.

Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, etkinlikte, İstanbul, Afyonkarahisar, Mardin ve Ankara'dan sonra Hatay'daki çocuklara ulaşarak forma hediye ettiklerini söyledi.


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan çocuklara destek vermek, spor sevgisini aşılamak için yanlarında olduklarını belirten Demir, "Beşiktaş Kulübümüzün kuruluş tarihine vurgu yapmak için hedefimiz 1903 forma dağıtmak, şu anda 600 sayısına ulaştık." dedi.

Demir, Hatay'da başarılı 10 öğrenciyi de İstanbul'da ağırlayacaklarını ve Beşiktaş maçını birlikte izleyeceklerini ifade etti.

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız da kampanya çerçevesinde Hatay'da çocuklara da forma hediye edilmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Forma alan öğrencilerden Aleyna Çerçi (10), çok mutlu olduğunu belirterek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
