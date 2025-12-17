Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve ayrılıkları beklenen Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den talip çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Galatasaray'dan iki futbolcu ile ilgileniyor.
Öte yandan Konyaspor'un, Başakşehir'den de Deniz Türüç ile ilgilendiği öğrenildi.
ÇAĞDAŞ ATAN'IN SÖZLERİ
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Fenerbahçe maçının ardından transfer için, "En az 4 ya da 5 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Üç oyuncuda karar kıldık diyebiliriz. İki bölge için daha oyuncu bakıyoruz. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi oyuncularla görüşüyoruz. Planlamayı doğru yaparsak rahat bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Beklentinin farkındayız. Kendimizden de beklentimiz fazla. Kafamızı yukarıya kaldıracağımızı düşünüyorum, Yukarısıyla da aramızda çok fazla fark yok." demişti. [Konya'nın Sesi]
