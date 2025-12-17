16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
0-2
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
1-2
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
0-2
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
1-3
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
3-0

Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!

Konyaspor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile ilgileniyor.

calendar 17 Aralık 2025 09:10 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve ayrılıkları beklenen Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Galatasaray'dan iki futbolcu ile ilgileniyor.

Öte yandan Konyaspor'un, Başakşehir'den de Deniz Türüç ile ilgilendiği öğrenildi.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN SÖZLERİ


Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Fenerbahçe maçının ardından transfer için, "En az 4 ya da 5 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Üç oyuncuda karar kıldık diyebiliriz. İki bölge için daha oyuncu bakıyoruz. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi oyuncularla görüşüyoruz. Planlamayı doğru yaparsak rahat bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Beklentinin farkındayız. Kendimizden de beklentimiz fazla. Kafamızı yukarıya kaldıracağımızı düşünüyorum, Yukarısıyla da aramızda çok fazla fark yok." demişti. [Konya'nın Sesi]

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
