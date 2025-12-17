17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Galatasaray'da Yusuf Demir için son şans!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılarda yolların ayrılması beklenen Yusuf Demir için Başakşehir maçı son şans olacak.

calendar 17 Aralık 2025 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na Başakşehir maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılar, perşembe günü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA SON ŞANS

Önemli eksiklerle Başakşehir karşısına çıkacak Galatasaray'da Yusuf Demir'in de bu maçta süre alması bekleniyor.


Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü 22 yaşındaki futbolcu için Başakşehir maçı son şans olacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2022 yazında kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 24 maçta, 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
