Jasikevicius: 'Tamamen uykuda gibiydik'

EuroLeague'in 16. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve ligdeki altıncı yenilgisini aldı.



Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.



Jasikevicius'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Birinci dakikadan son dakikaya kadar bugün bizim günümüz değildi. Çocuklar sahada çılgınca bir ruh sergilediler, biraz dar bir rotasyonla sonuna kadar mücadele ettik. Yine de ilk yarıda tamamen uykuda gibiydik, ikinci yarıda da kendimiz gibi oynamadık. Çok fazla top kaybı yaptık, 22 top kaybettik. Dolayısıyla Panathinaikos'un işini kolaylaştırdık."



