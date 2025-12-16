16 Aralık
Jasikevicius: "Tamamen uykuda gibiydik"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Aralık 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Tamamen uykuda gibiydik'
EuroLeague'in 16. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve ligdeki altıncı yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.

Jasikevicius'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Birinci dakikadan son dakikaya kadar bugün bizim günümüz değildi. Çocuklar sahada çılgınca bir ruh sergilediler, biraz dar bir rotasyonla sonuna kadar mücadele ettik. Yine de ilk yarıda tamamen uykuda gibiydik, ikinci yarıda da kendimiz gibi oynamadık. Çok fazla top kaybı yaptık, 22 top kaybettik. Dolayısıyla Panathinaikos'un işini kolaylaştırdık."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
