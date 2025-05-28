Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 12:08 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 12:08

Papara açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? | Papara kapandı mı, kapanacak mı, neden kapandı?

Papara açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? | Papara kapandı mı, kapanacak mı, neden kapandı? Son günlerde Papara kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında "Papara açıldı mı?" sorusu geliyor. Türkiye'de önemli bir elektronik para ve ödeme hizmetleri platformu olan Papara'da yaşanan son gelişmeler, kullanıcıları tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Papara'ya geçtiğimiz günlerde kayyum atandı. Bu gelişme, "Papara neden açılmıyor?" ve "Papara kapandı mı?" gibi soruları beraberinde getirdi. Şu anki bilgilere göre Papara'nın faaliyetleri tamamen durmuş değil, ancak kullanıcılar uygulamaya erişimde sorunlar yaşıyorlar.

Papara açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? | Papara kapandı mı, kapanacak mı, neden kapandı?
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Papara açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? | Papara kapandı mı, kapanacak mı, neden kapandı? Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Papara'da işlemler geçici olarak durduruldu. Uygulama üzerinden para transferi, diğer bankacılık işlemleri ve sistemdeki mevduatların başka hesaplara aktarılamaması kullanıcılar arasında gündeme geldi. Şirketten ya da yetkili kurumlardan işlemlerin ne zaman normale döneceğine dair resmi açıklamalar araştırılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

PAPARA AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara'nın ne zaman yeniden erişime açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. 27 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyon sonrası uygulamaya erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar, "İçerikler yüklenirken hata oluştu" veya "Lütfen bir saat sonra tekrar deneyin" gibi mesajlarla karşılaşıyor. Soruşturmanın seyri ve kayyum sürecinin, uygulamanın normale dönüş süresini belirleyeceği öngörülüyor.

PAPARA KAPANDI MI, KAPANACAK MI, NEDEN KAPANDI?

Papara tamamen kapanmadı, ancak 27 Mayıs 2025'ten itibaren uygulamaya erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapabilse de işlemlerini gerçekleştiremiyor ve hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Papara'nın hizmetlerine tam anlamıyla ne zaman devam edeceği belirsizliğini koruyor.

PAPARA'YA NE OLDU?

Papara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyonla karşı karşıya kaldı. Soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddia ediliyor.

Papara ne zaman açılacak? Soruşturma sonrası erişim sorunu yaşanıyordu
Operasyon sonucunda, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi gözaltına alındı, PPR Holding A.Ş. dahil 10 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Ayrıca, yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve villa gibi varlıklara el koyma tedbiri uygulandı.

PAPARA AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Papara, 27 Mayıs 2025 itibarıyla henüz açılmadı ve erişim sorunları devam ediyor. Ne zaman düzeleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor, gelişmeler takip ediliyor.

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