16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Bodrum FK'da Fredy, Afrika Kupası'na gitti

Bodrum Futbol Kulübü'nün yıldızı Fredy, Angola Milli Takımı formasını giymek üzere Afrika Kupası'nın yolunu tuttu.

Bodrum FK'da Fredy, Afrika Kupası'na gitti
1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalıp Süper Lig potasına giremeyen Bodrum Futbol Kulübü'nün yıldızı Fredy, Angola Milli Takımı formasını giymek üzere Afrika Kupası'nın yolunu tuttu.

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli gol ayağı olan 35 yaşındaki oyuncu için kulüp açıklama yaptı. Yeşil-beyazlılar, "Afrika Kupası'nda Angola Milli Takımı formasını giymek üzere turnuvaya katılacak kaptanımız Fredy Alfredo'ya başarılar diliyoruz" denildi.

Fredy, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Gençlerbirliği, ligde pazartesi günü yapılacak Amed Sportif ve ligin son haftasındaki Sarıyer maçlarında forma giyemeyecek.

Fredy, 17 maçta 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
