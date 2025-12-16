Bodrum FK'da Fredy, Afrika Kupası'na gitti

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalıp Süper Lig potasına giremeyen Bodrum Futbol Kulübü'nün yıldızı Fredy, Angola Milli Takımı formasını giymek üzere Afrika Kupası'nın yolunu tuttu.



Özellikle bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli gol ayağı olan 35 yaşındaki oyuncu için kulüp açıklama yaptı. Yeşil-beyazlılar, "Afrika Kupası'nda Angola Milli Takımı formasını giymek üzere turnuvaya katılacak kaptanımız Fredy Alfredo'ya başarılar diliyoruz" denildi.



Fredy, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Gençlerbirliği, ligde pazartesi günü yapılacak Amed Sportif ve ligin son haftasındaki Sarıyer maçlarında forma giyemeyecek.



Fredy, 17 maçta 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.



