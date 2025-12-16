15 Aralık
Roma, 2 maç sonra galip geldi!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma, sahasında Como'yu Wesley'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

calendar 16 Aralık 2025 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma, sahasında Como'yu konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Wesley kaydetti.

Roma'da kırmızı kart cezalısı milli oyuncu Zeki Çelik, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Roma, lider Inter'in 3 puan gerisinde 4. sırada haftayı tamamladı. Como ise 24 puanla 7. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Roma, Juventus deplasmanında mücadele edecek. Como, deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.
