17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-3117'
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
2-2114'
17 Aralık
Alaves-Sevilla
0-024'
17 Aralık
M.City-Brentford
1-0DA
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-010'

Alanyaspor, Trabzonspor'u evinde devirdi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

calendar 17 Aralık 2025 22:28 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 23:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor, Trabzonspor'u evinde devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. 

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı. 

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 17. dakikada Güven Yalçınkaydetti. 
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, grup aşamasına 3 puanla başladı. Trabzonspor ise puanla tanışamadı. 

Grubun sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 
 MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ilk etkili atakta Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağ taraftan Efecan Karaca'nın ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikhan'ın solundan filelere gitti: 0-1

42. dakikada Bouchouari'nin soldan ortasında, Sikan topu ceza alanı içinde Augusto'ya indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Victor yatarak topa sahip oldu.


45. dakikada Güven Yalçın'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ogundu'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Sikan'ın şutunda kaleci Victor'u geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Ogundu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Hwang, bir anda kaleci Onuralp Çevikkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda Onuralp ayaklarıyla topu uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

75. dakikada Zubkov'un uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda kaleci Victor'un yatarak çeldiği topu savunmada Hwang kornere gönderdi.

83. dakikada Batagov'un uzun pasında, Augusto topu Muçi'nin önüne uzattı. Bu futbolcu kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Victor topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu Batagov kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinde Makouta, topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

90+5. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Victor, topu kornere çeldi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Augusto, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Baran Moğultay, Aliti, Lima (Dk. 46 Ümit Akdağ), Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Makouta, Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), İbrahim Kaya, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Ogundu

Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.