Inter Miami, Luis Suarez ile nikah tazeledi!

Inter Miami, Luis Suarez'in sözleşmesinin 2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

calendar 17 Aralık 2025 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 19:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, Uruguaylı santrfor Luis Suarez ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Suarez'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı duyuruldu.

Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerde oynayan Suarez, geçen yıl Inter Miami'ye transfer oldu.

PERFORMANSI

Inter Miami'de çıktığı 87 maçta 42 gol atan tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon takımıyla MLS şampiyonluğu yaşadı.

