Antalyaspor'da Erol Bulut sonrası gündem: Volkan Demirel

Teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran Antalyaspor'un gündemindeki teknik direktörlerden birinin Volkan Demirel olduğu öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girdi.

Bu kapsamda Antalyaspor'un gündemindeki isimlerden birinin Volkan Demirel olduğu öğrenildi.

HT Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel'i adaylar arasında değerlendiriyor.


ANTALYASPOR AYRILIĞI AÇIKLADI

Gün içerisinde Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Erol Bulut, Akdeniz temsilcisinin başında 7'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçta görev yaptı. Antalyaspor, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig'de olmak üzere 3 galibiyet elde ettiği bu müsabakaların 2'sinden beraberlikle 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Bulut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'deki son maçında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETMİŞTİ

Gençlerbirliği'nin Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, başkan değişikliği nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Volkan Demirel yönetiminde Gençlerbirliği, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.  

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.