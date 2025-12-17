17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Fenerbahçe Opet, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Opet, deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

calendar 17 Aralık 2025 11:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet, İspanya deplasmanında
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur ikinci maçında perşembe günü İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Pabellon Principe Felipe'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonda ilk turda C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-lacivertli takım, turdaki ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 96-48 mağlup etti.

Casademont Zaragoza ise İspanya'nın Valencia Basket ekibini 70-63 yenerek ikinci tura galibiyetle başladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
