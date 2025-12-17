17 Aralık
Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda kararı!

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.

calendar 17 Aralık 2025 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 13:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda kararı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan ve Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet eden Akdeniz ekibi, Erol Bulut ile de yollarını ayırabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.


Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

BURAK YILMAZ'DAN RET

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" dedi ve reddetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
