Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda kararı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan ve Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet eden Akdeniz ekibi, Erol Bulut ile de yollarını ayırabilir.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz,dedi ve reddetti.