Nilüfer Belediyespor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonluk hedefini sürdürüyor.Erkekler hentbolda Süper Kupa'yı Beşiktaş karşısında kazandıktan sonra ligdeki iyi gidişatını da sürdüren Nilüfer Belediyespor, zirve yürüyüşüne devam ediyor. Ligde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bursa temsilcisi, Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.Nilüfer Belediyespor'un başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, yoğun tempodan kaynaklı şansız bir mağlubiyet aldıklarını, buna rağmen iyi gidişatın sürdüğünü söyledi. Genç bir kadroya sahip olduklarını ve tecrübeli isimlerin de takıma katılmasıyla aile ortamı yakaladıklarını dile getiren Kurtuluş,dedi.Takım kaptanlarından Çağlayan Öztürk de her gün üstüne koyarak iyi oyunu sürdürdüklerini dile getirdi.Yoğun maç temposuna rağmen iyi çalıştıklarının altını çizen Öztürk, takımda genel moral ve motivasyonun iyi olduğunu ifade etti.Öztürk, kulübün önemli bir tarihe sahip olduğunu ve son yıllarda atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi.Kulübün sistemini kendilerinin titizlikle kurduğunu anlatan Or,ifadesini kullandı.Or, sahaya hep iyi oyun hedefiyle çıktıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: