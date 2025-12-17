17 Aralık
Mehmet Altıparmak: "Iğdır maçı final niteliğinde"

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Iğdır FK ile oynayacakları maç için konuştu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Altıparmak: 'Iğdır maçı final niteliğinde'
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Iğdır FK ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Altıparmak, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde Iğdır FK ile zor bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Rakiplerinin çok iyi oyunculardan kurulu bur takım olduğunu vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:


"Ligin ilk yarısında final niteliğinde iki maçımız kaldı. O iki final maçını oynayıp devre arasına girmek istiyoruz. Bunun içinde Iğdır FK maçı bizim final niteliğinde maçlarımızdan biri. İlk yarının deplasmanda oynayacağımız son maçı ve inşallah kazanmaya gideceğiz, kazanmak için oynayacağız. Maç şansızlığı mı diyelim veya maç içerisindeki beceriksizliğimiz mi diyelim bunları inşallah Iğdır'da yaşanmadan 3 puanı alıp dönmek istiyoruz."

- "Sivasspor'u hedefe taşıyacak oyuncuları transfer edeceğiz"

Altıparmak, bazı futbolcuların isimlerinin Sivasspor ile anılmasıyla ilgili soru üzerine ise kırmızı-beyazlı ekibi özellikle ikinci yarı hedefe taşıyacak oyuncuları transfer etmek istediklerini dile getirdi.

Takıma en fazla katkı sağlayacak oyuncuları seçmek istediklerini ifade eden Altıparmak, "Bizden duymadığınız sürece transfer söylentilerine inanmayın. Bizim önceliğimiz şu anda ligin ilk yarısında kalan final niteliğindeki iki maç. Daha sonrasında transfer çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Devre arası kamp çalışmaları hakkında da bilgi veren Altıparmak, "Planımızı yaptık, yönetime sunduk. Yılbaşından sonra hemen Antalya'da bir haftalık kamp programımız olacak. Kamp döneminin birlik ve beraberliği sağlayacak bir dönem olması gerekiyor. Transferlerimizi de bir an önce yapmak istiyoruz. Hani kampın amacı onların da gelip beraber olmamız aslında. İnşallah bir an önce lig bittikten sonra transferleri, her şeyi hallederiz, oyuncuları da aramıza katarız. Kamp da bizim için çok önemli." diye konuştu

Ligin ilk yarısının muhasebesini yapacaklarını belirten Altıparmak, "Bize katkı sağlayan oyuncu varsa tabii ki devam edeceğiz ama sağlamayan oyuncu varsa da yolumuzu ayıracağız. Şu anda şu veya bu diyeceğimiz bir şey yok çünkü bizim için en önemli şey kalan iki maçı oynayıp sonrasındaki transferler." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Teknik direktör Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

