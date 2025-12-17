Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takım sahibi Joe Lacob'ın kulübün mevcut durumuna yönelik hayal kırıklığını dile getirdiği ve basına sızan e-postaya rağmen Lacob ile ilişkilerinin iyi durumda olduğunu söyledi.
Salı günü basın mensuplarına konuşan Kerr, ESPN'den Anthony Slater'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere yaptığı açıklamada, takım içindeki genel ruh hâlini şu sözlerle özetledi:
"Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Joe hayal kırıklığı içinde. Ben hayal kırıklığı içindeyim. Steph (Curry), Draymond Green, herkes hayal kırıklığı yaşıyor. Bu ligde işler biraz böyle yürüyor. Özel e-postaların insanların önüne düşmesinden nefret ediyorum. Herkesin e-postalarının kamuoyuna açıklandığını düşünün; hayatlarımızı sürdürmek ne kadar zor olurdu, bir hayal edin."
Kerr, Lacob'ın kendisine olan desteğinin tam olduğunu vurgulayarak, organizasyon içindeki istikrara dikkat çekti:
"Joe beni yüzde 100 destekliyor. Ben de onu destekliyorum. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Burada uzun süredir devam eden bir istikrar söz konusu. Organizasyonumuzdaki bu stabil yapı, en büyük güçlü yönlerimizden biri."
Söz konusu e-posta, Warriors taraftarı Justin Dutari'nin pazar günü Portland Trail Blazers'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Joe Lacob'a gönderdiği mesajla gündeme geldi. Dutari, e-postasında Jimmy Butler'ın kullanım biçimini ve kadronun fiziksel olarak yetersiz oluşunu eleştirdi.
Lacob'ın Dutari'ye kısa sürede yanıt vermesinin ardından, taraftar bu yazışmayı Reddit'te paylaştı. Golden State Warriors cephesi daha sonra Lacob'ın söz konusu e-postaya gerçekten yanıt verdiğini doğruladı.
Kerr, konuyla ilgili olarak, "Büyütülecek bir durum değil," ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Böyle şeyler konusunda endişe duymuyorum."
Son dönemde form düşüklüğü yaşayan Warriors, son altı maçının dördünü kaybederek Batı Konferansı'nda sekizinci sıraya geriledi.
Stephen Curry ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, maç başına 29,6 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,2 isabet oranıyla oynuyor. Ancak Curry'nin Trail Blazers karşısında kaydettiği 48 sayılık performans, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
