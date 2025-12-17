Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takım sahibi Joe Lacob'ın kulübün mevcut durumuna yönelik hayal kırıklığını dile getirdiği ve basına sızan e-postaya rağmen Lacob ile ilişkilerinin iyi durumda olduğunu söyledi.Salı günü basın mensuplarına konuşan Kerr, ESPN'den Anthony Slater'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere yaptığı açıklamada, takım içindeki genel ruh hâlini şu sözlerle özetledi:Kerr, Lacob'ın kendisine olan desteğinin tam olduğunu vurgulayarak, organizasyon içindeki istikrara dikkat çekti:Söz konusu e-posta, Warriors taraftarı Justin Dutari'nin pazar günü Portland Trail Blazers'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Joe Lacob'a gönderdiği mesajla gündeme geldi. Dutari, e-postasında Jimmy Butler'ın kullanım biçimini ve kadronun fiziksel olarak yetersiz oluşunu eleştirdi.Lacob'ın Dutari'ye kısa sürede yanıt vermesinin ardından, taraftar bu yazışmayı Reddit'te paylaştı. Golden State Warriors cephesi daha sonra Lacob'ın söz konusu e-postaya gerçekten yanıt verdiğini doğruladı.Kerr, konuyla ilgili olarak,ifadelerini kullandı ve ekledi:Son dönemde form düşüklüğü yaşayan Warriors, son altı maçının dördünü kaybederek Batı Konferansı'nda sekizinci sıraya geriledi.Stephen Curry ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, maç başına 29,6 sayı ortalaması yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,2 isabet oranıyla oynuyor. Ancak Curry'nin Trail Blazers karşısında kaydettiği 48 sayılık performans, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.