RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi için tarih değişikliğine gitti.



TFF'den yapılan açıklamada ara transfer dönemi için yeni tarihin 2 Ocak - 6 Şubat olduğu belirtildi. Ara transfer için daha önce açıklanan takvim, 5 Ocak - 10 Şubat'tı.



TFF'nin açıklaması şu şekilde:



"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir."



