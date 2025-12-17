17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Konferans Ligi'nde lig etabı sonlanacak!

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları 18 Aralık Perşembe günü yapılacak.

calendar 17 Aralık 2025 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında 18 Aralık Perşembe günü 18 maç oynanacak.

Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak.


Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

23.00 Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya)

23.00 Mainz 05 (Almanya) - Samsunspor

23.00 Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda)

23.00 Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda)

23.00 Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

23.00 Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
