16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
0-2
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
1-2
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
0-2
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
1-3
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
3-0

Sergen Yalçın, Belçikalı orta saha için ısrarcı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, orta saha transferi için Nicolas Raskin isminde ısrarcı.

calendar 17 Aralık 2025 09:17
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

BeIN Sports'un haberine göre, Rangers forması giyen Nicolas Raskin, Beşiktaş'ın radarında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN ISRARCI

Raskin'in, sezon başında Türkiye'ye gelmeyi düşünmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ancak Sergen Yalçın'ın oyuncuyu beğendiği ve bu transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 28 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Belçikalı futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde sona eriyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
