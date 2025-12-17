Sergen Yalçın, Belçikalı orta saha için ısrarcı!

Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
BeIN Sports'un haberine göre, Rangers forması giyen Nicolas Raskin, Beşiktaş'ın radarında yer alıyor.
SERGEN YALÇIN ISRARCI
Raskin'in, sezon başında Türkiye'ye gelmeyi düşünmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ancak Sergen Yalçın'ın oyuncuyu beğendiği ve bu transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 28 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Belçikalı futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde sona eriyor.
