17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Tammy Abraham'dan Trabzonspor maçı isyanı!

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham, Trabzonspor maçı sonrası takım arkadaşlarına dert yandı.

calendar 17 Aralık 2025 10:01
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham'dan Trabzonspor maçı isyanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zorlu Trabzon deplasmanında iki defa iki farklı öne geçmiş olan Beşiktaş'ta sahadan bir puanla ayrılmanın üzüntüsü devam ediyor.

Uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada gol perdesini açan isim olan Tammy Abraham'ın üzüntüsü bir başka. Gaziantep FK maçından sonra tekrar fileleri havalandırmayı başaran İngiliz yıldız, buna rağmen karşılaşma sonrasında skora en çok üzülen isimlerden biriydi.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli golcü maç boyunca yaptığı pres ile savunma arkasına yaptığı koşularla çok istekli bir performans sergilerken istediği pasları alamamaktan şikayetçi oldu.


"EN AZ ÜÇ GOL ATABİLİRDİM"

Özellikle karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ederken Jurasek'in bomboş pozisyonda kendisine pas atmamasına çok kızan Abraham, maç sonu takım otobüsünde "Çok kolay kazanacağımız maçı kaybettik. Ben de en az üç gol atabilirdim" diyerek takım arkadaşlarına dert yandı.

PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 22 maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.