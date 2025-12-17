17 Aralık
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!

Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye teklifini iletti.

calendar 17 Aralık 2025 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!
Sezon başında kiralık olarak gittiği ve henüz hiçbir resmi maçta süre alamadığı Girona'dan ayrılmaya hazırlanan Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'le anlaştı.

ZAGREB'TEN TEKLİF

Hırvat ekibi, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE YANIT VERMEDİ

Fenerbahçe yönetimi, henüz bu teklife bir yanıt vermedi. Sarı-lacivertliler, 2023'te Livakovic'i Zagreb'den 6.65 milyon euro'ya transfer etmişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasını 74 kez giyen Livakovic, 26 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 80 gol yedi. 

