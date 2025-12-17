Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!

Sezon başında kiralık olarak gittiği ve henüz hiçbir resmi maçta süre alamadığı Girona'dan ayrılmaya hazırlanan Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'le anlaştı.
ZAGREB'TEN TEKLİF
Hırvat ekibi, Fenerbahçe'ye 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.
FENERBAHÇE YANIT VERMEDİ
Fenerbahçe yönetimi, henüz bu teklife bir yanıt vermedi. Sarı-lacivertliler, 2023'te Livakovic'i Zagreb'den 6.65 milyon euro'ya transfer etmişti.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe formasını 74 kez giyen Livakovic, 26 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 80 gol yedi.
