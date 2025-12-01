Iraklı Zaho kulübü, FIFA tarafından 'Yılın Taraftarı' seçildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ile yerel yetkililer ve kulüp yöneticileri, FIFA tarafından "Yılın Taraftarı" seçilen Zaho Spor Kulübü taraftarlarını tebrik etti.Irak Başbakanı Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Sudani'nin bakanlar kurulu toplantısında Zaho taraftarlarını tebrik ettiği kaydedildi.IKBY Başkanlık sitesinden yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani, Zaho Spor Kulübü taraftarlarını tebrik ederek, "bu küresel başarının sadece Zaho için değil aynı zamanda IKBY ve tüm Irak sporu için bir gurur kaynağı olduğunu" ifade etti.FIFA'nın Zaho taraftarını "dünyanın en iyi taraftarı" ilan etmesinin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan mesaj yayımlayan Mesrur Barzani de, Zaho Spor Kulübü taraftarlarını tebrik ederek oy veren herkese teşekkür etti.Zaho Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Halat Abdi ise, "Zaho sadece Irak'ın değil Ortadoğu'nun da temsilciliğini yapıyor. O nedenle destek amacıyla büyük bir kampanya başlatmıştık." dedi.Zaho Kaymakamı Guhdar Şeyho oylama sürecinde AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu Zaho, IKBY ve Irak için tarihi bir fırsat. Bundan 100 yıl sonra da bir daha böyle bir fırsat ele geçmeyebilir." ifadelerini kullanarak destek talebinde bulunmuştu.Zaho Spor taraftarının ödülü kazandığı açıklandıktan sonra Zaholular kent gelinde kutlama gösterileri yaptı.Irak Yıldızlar Ligi ekiplerinden Zaho Spor Kulübü taraftarları, hasta çocuklar için gerçekleştirdikleri anlamlı kampanya ile "2025 FIFA Taraftar Ödülü"ne aday gösterilmişti.Zaho ile El-Hudud takımları arasında 13 Mayıs'ta oynanan maçın başlama düdüğünden hemen önce tribünlerdeki binlerce Zaho taraftarı, yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya atmıştı.Yeşil saha bir anda rengarenk oyuncaklarla süslenmişti. Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağışlanmıştı. Zaho taraftarlarının bu hareketi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.FIFA efsaneleri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri 2025 FIFA Taraftar Ödülü için aralarında Zaho taraftarları da bulunan üç finalisti belirlemişti.FIFA'nın resmi web sitesi üzerinden yapılan halk oylamasıyla kazanan belirlenmiş ve açıklanan sonuçlarda Zaho Spor Kulübü taraftarının ödülü kazandığı açıklanmıştı.Zaho Spor Kulübü taraftarları, Asya kıtasında FIFA'nın "Yılın Taraftarı" ödülünü alan "ilk taraftar kulübü" olarak kayıtlara geçti.