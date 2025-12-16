16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Samsunspor'dan Coulibaly için yalanlama

Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly'nin sol diz iç yan bağ yırtığı nedeniyle 8-10 hafta sürecek tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

calendar 16 Aralık 2025 16:57

calendar 16 Aralık 2025 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor'dan Coulibaly için yalanlama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly'nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
 
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve bu sakatlık için öngörülen iyileşme süresinin 8 ila 10 hafta olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
 
"Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly'nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
 
Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan Dinamo Kiev müsabakasında sakatlanmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
